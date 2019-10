Déze 6 woorden worden op social media het vaakst verkeerd gespeld

Als we op social media zitten, proberen we zo snel mogelijk berichtjes te versturen. Maar dat zorgt voor heel wat spelfouten. Dít zijn de meest gemaakte fouten op een rij.

Obi4wan houdt ons online gedrag kritisch in de gaten en monitort alles. Zij weten dan ook precies welke spelfouten mensen het vaakst maken online.

1. Sowieso

Mensen verzinnen heel originele varianten op het woord ‘sowieso’. Zo zie je regelmatig ‘zoiezo’, ‘so-wie-so’ en ‘zowizo’ langskomen. Wat wel opvalt is dat we het woord een stuk beter spellen vergeleken met vorig jaar. In 2018 schreven we het woord in 72% van de gevallen goed, terwijl we het dit jaar maar liefst 87% van de keren goed schrijven.

2. Mond-tot-mondreclame

Veel mensen halen ‘mond-tot-mondreclame’ in de war met ‘mond-op-mondbeademing’ en maken er een mix van. Maar liefst 57% van de Nederlanders had het op social dit jaar over mond-op-mondreclame, terwijl het toch echt mond-tot-mondreclame moet zijn.

3. Pannenkoeken

Bakken we nu een ‘pannenkoek’ of ‘pannekoek’? Blijkbaar weten de meeste mensen het niet en gokken ze dus maar wat. Helaas gokt 37% van de Nederlandse socialmediagebruikers het verkeerd, want het moet toch echt ‘pannenkoek’ zijn.

4. Hartstikke

We schrijven misschien woorden als ‘hardleers’ of ‘hardnekkig’ met een ‘d’, maar hartstikke is toch echt met een ‘t’. En dan heb je altijd nog die grappenmakers die de hele ‘dt’-discussie weten te omzeilen en geen van de twee letters kiezen en ‘harstikke’ schrijven. Maar da’s dus harstikke fout!

5. Verrassingen

Er zijn genoeg mensen die per ongeluk ‘verassingen’ schrijven en dat woord heeft een heel andere betekenis. Verassen betekent namelijk ‘in as doen overgaan’ ofwel cremeren. Dus je weet wat je te doen staat: volgende keer de 2e ‘r’ niet vergeten.

6. Cappuccino

Capuchino, capucino of capuccino, mensen schrijven de naam van dit lekkere drankje al jaren verkeerd. Eerlijk is eerlijk: het is ook wel een lastig woord natuurlijk, maar het moet toch echt met 2 keer een ‘p’ en 2 keer een ‘c’.

Bron: Obi4wan. Beeld: iStock