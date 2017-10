Yes! Prijswinnende ‘champagne’ van Lidl nu ook in Nederland te koop

Afgelopen zomer sleepte Lidl een bijzondere prijs in de wacht: hun spotgoedkope ‘champagne’ werd namelijk even goed bevonden als een fles champagne van maar liefst 56 euro, en kreeg daarom een ‘Silver Outstanding’ award.

Helaas voor ons was de schuimwijn (hij mag geen champagne worden genoemd) op dat moment nog niet in Nederland verkrijgbaar. Maar daar is nu verandering in gekomen: de fles van 6,99 is namelijk sinds gister ook in Nederland verkrijgbaar!

Lekkere budgetwijn

De Crémant de Bourgogne Blanc NV van Lidl werd afgelopen zomer op de International Wine & Spirits bekroond met een ‘Silver Outstanding’ award. Deze prijs houdt in dat de schuimwijn een score tussen de 86 en 89,9 kreeg. Daarmee scoort de budgetwijn van 6,99 even goed als de Veuve Clicquot 2008 Vintage champagne, die maar liefst 56 euro kost.

”Intrigerend aroma”

Volgens de jury is de schuimwijn ‘droog maar toch rijk, met een intrigerend aroma van fruit en een goed gedefinieerde zuurheid’.

Bron: Esquire. Beeld:Lidl