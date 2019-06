Zó bewaar je zacht fruit het beste en blijft het dagenlang lekker

Aardbeien, frambozen, bessen, bramen. Het zijn heerlijke vruchten, maar het nadeel is dat ze in no time bederven. Hoe kun je dit zomerse fruit het beste bewaren zodat je er zo lang mogelijk van kan genieten?

Eén ding is in ieder geval zeker: in de koelkast. Zacht zomerfruit is buiten de koelkast maar 1 dag houdbaar namelijk, erin tot 3 dagen.

Advertentie

Aardbeien en ander zachtfruit bewaren

Heb je zacht fruit in huis? Was de vruchten niet en laat ook de kroontjes en steeltjes eerst gewoon zitten. Het Voedingscentrum adviseert verder om zachte fruitsoorten als aardbeien, frambozen, bessen en bramen onafgedekt op een plat bord te leggen.

Zorg er verder vooral voor dat het fruit niet vochtig wordt. Leg eventueel keukenpapier op het bord, om vocht te absorberen.

Invriezen

Was de vruchten pas als je ze gaat eten, onder een zachte straal. Verwijder dan ook pas de kroontjes en steeltjes. Overigens kun je aardbeien en ander zacht fruit prima invriezen. Dan kun je de vruchten wel 8 tot 12 maanden bewaren.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Het Voedingscentrum. Beeld: iStock