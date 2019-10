Heerlijk zacht najaarsweer op komst: zaterdag tikken we de 20 graden aan

Je kunt het je misschien moeilijk voorstellen als je vandaag naar buiten kijkt, maar er komt weer heerlijk warm weer aan. De komende dagen blijft het nog wisselvallig, maar aan het einde van de week wordt er zachtere lucht aangevoerd en schieten de temperaturen omhoog.

Zaterdag kan lokaal zelfs de 20 graden worden aangetikt, wat absoluut niet verkeerd is voor deze tijd van het jaar.

Paraplu in de aanslag

Helaas is een regenjas of paraplu nog wel noodzakelijk, want ook zaterdag is er nog kans op een bui en wisselen de wolken en zon elkaar af. Op zondag gaat de temperatuur zelfs nog een beetje omhoog, maar neemt tegelijkertijd het regenachtige weer toe. Er is meer bewolking en de kans op neerslag is erg groot. De meeste buien zijn waarschijnlijk voor de noordwestelijke helft van het land.

Na het weekend

Ook na het weekend blijft het zachte najaarsweer aanhouden. Sommige weermodellen voorspellen lokaal zelfs een zomerse dag met maar liefst 25 graden. De kans dat dit zomerse scenario ook daadwerkelijk uitkomt is weliswaar niet heel groot, maar je weet het maar nooit in Nederland!

Bron: Weeronline, RTL Nieuws. Beeld: iStock