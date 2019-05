Lieve mensen zijn minder goed met geld en dit is de reden

Zachtaardige mensen kunnen minder goed met geld omgaan dan mensen met een wat harder, zakelijk karakter. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Columbia Business School.

Het uitgebreide onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Personality and Social Psychology.

Grootschalig onderzoek

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen met een lief karakter hun financiën minder goed onder controle hebben. Om dit te onderzoeken werden de geldzaken van meer dan 2 miljoen Amerikanen en Britten onder de loep genomen. Dit door middel van online panels, maar ook een grootschalige enquête en gegevens van banken.

Minder goed met geld

Hoofdonderzoeker Sandra Matz vertelt: “Eerder onderzoek suggereerde al dat lieve mensen vaak een lager inkomen hebben. Daarom waren we benieuwd of een aangename en warme persoonlijkheid ook invloed heeft op andere financiële aspecten en waarom.”

Geldzorgen

En wat bleek? Mensen die aangaven veel om anderen te geven en zichzelf vaak weg te cijferen, hadden dikwijls geldproblemen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen die zichzelf als ‘zachtaardig en lief’ bestempelden vaker kampten met schulden, geldzorgen en zelfs wanbetalers waren.

Aan jezelf denken

Toch hoef je niet direct te vrezen voor een lege bankrekening wanneer je beschikt over een lief karakter. Wat meer aan jezelf denken, lijkt de beste manier te zijn om grip op je geldzaken te houden. “Aangezien je moeilijk tegen mensen kunt zeggen dat ze minder lief moeten zijn, is het daarom interessanter om deze mensen aan te moedigen om hun financiën op orde te krijgen zodat ze beter voor hun geliefden kunnen zorgen. Zij zijn namelijk eerder geneigd om anderen te helpen en dan pas zichzelf”, aldus Sandra.

Bron: HLN. Beeld: iStock