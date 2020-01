Zachte winter brengt een nadeel met zich mee: eerste teken alweer gespot

Dat het tot nu toe veel warmer is dan het normaal gesproken zou zijn, heb je vast al wel gemerkt. Afgelopen december bleek zelfs de warmste december te zijn die we ooit hebben gehad. Helaas is dit zachte weer niet zonder gevolgen: de eerste teken zijn namelijk alweer gespot.

Volgens boswachter Erik de Jonge een slecht voorteken: “Als dit zo blijft gaan we dit jaar meer overlast krijgen van insecten.”

Vroege vondst

De boswachter merkt in zijn dagelijkse werkzaamheden dat de natuur voor loopt. Zo haalde hij gisteren al de eerste teek uit de vacht van zijn hond. “Dat is natuurlijk heel vroeg”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws. “Meestal heb je de eerste warme voorjaarsdagen in maart. En dan explodeert dat zo’n beetje in april. Maar het is nu al zo warm, zelfs de teken worden al actief.” En het zijn niet alleen maar teken die de boswachter spot. “Vorige week zag ik nog een grote zwerm muggen vliegen boven het water. En daardoor worden de vleermuizen op hun beurt ook weer actief.”

Het is 9 januari en #Jack heeft z‘n eerste #teek van dit jaar alweer te pakken! #warmewinter pic.twitter.com/7dbDBEQYJo — Erik de Jonge (@BoswachterEdJ) January 9, 2020

Winterslaap

Ook de zoogdiervereniging merkt dat de natuur alweer op gang is gekomen. “Dat zie je aan de egels, maar ook de eerste salamanders zijn al gezien,” zo vertelt Maurice La Haye. Toch maakt hij zich geen zorgen om de beestjes. Niet alleen de egels en vleermuizen zijn namelijk actief, ook de prooidieren waarop zij jagen zijn in beweging. “Normaal gesproken gaan dieren in winterslaap om een periode van weinig voedsel te overbruggen, maar als er genoeg voedsel is, is ook die winterslaap niet nodig,” aldus La Haye.

Omdat voorkomen natuurlijk beter is dan genezen, legt dokter Rutger je uit hoe je een tekenbeet kunt voorkomen:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock, Twitter