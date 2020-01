Geen vorst en geen sneeuw: het blijft voorlopig een zachte winter

Hoort kou voor jou bij de winter? En het liefst ook een dik pak sneeuw? Dan moeten we je teleurstellen, want voorlopig lijkt dat er niet in te zitten. Het blijft voorlopig een zachte winter.

Tot nu toe heeft Nederland te maken met een hele zachte winter. En volgens Martijn Dorrestein van Buienradar blijft dat nog wel even zo. Dat laat hij aan RTL Nieuws weten.

Advertentie

Hellmanngetal

Grote kans dat je het deze winter nog niet écht koud hebt gehad en dat je nog geen sneeuwvlok hebt gezien. Deze winter scoort dan ook niet zo best, volgens de kenners. Heb je weleens gehoord van het hellmanngetal? Aan de hand van deze puntentelling wordt de winter gemeten. Martijn Dorrestein legt uit: “Is de gemiddelde dagtemperatuur -1, dan krijgt de winter 1 punt. Is de dagtemperatuur gemiddeld -2, dan levert dat 2 punten op. Zo kreeg het recordjaar 1947 maar liefst 348 punten. 1963, berucht vanwege de hel van ’63, kreeg er 337. Dit jaar hebben we nog geen 1 punt verdiend.”