Zachte winter zorgt voor eerdere terugkomst van eikenprocessierups

De Nederlandse winter verloopt tot nu toe uitzonderlijk zacht en dat heeft een nogal vervelend gevolg: een zachte winter zorgt namelijk voor een grotere overlevingskans van de eitjes van de eikenprocessievlinder, wat betekent dat we het beestje veel eerder kunnen verwachten.

“Normaal gesproken komen de eitjes in april uit,” zo legt directeur Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) uit. “Maar als het weer zo zacht blijft, zou dat straks al in maart kunnen gebeuren.”

Advertentie

Slag om de arm

Of er dan ook meer rupsen zullen zijn, is volgens hem nog moeilijk te voorspellen. Eén ding is echter wel zeker. “De piek die vorig jaar op 15 juni lag, zal een maand naar voren schuiven,” aldus Meerburg. Hoewel er in de winter nog geen vorstperiode is voorspeld, kan het natuurlijk altijd in februari nog koud worden. Daarom wordt met de rupsenvoorspelling nog een slag om de arm gehouden.

Nu al beginnen met plan

Toch is het volgens Meerburg wel belangrijk dat gemeenten nu al een plan gaan maken over hoe ze dit jaar de eikenprocessierups gaan aanpakken. “Vorig jaar waren sommige gemeenten compleet verrast, dat kan nu echt niet meer. Dat zullen ze nu toch wel in de oren geknoopt hebben.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl. Beeld: ANP