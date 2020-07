Zebra geboren in Artis en rode pandababy in Beekse Bergen

Leuk dierennieuws op deze dinsdag: zojuist maakte dierentuin Artis bekend dat er zondag een Grévy-zebra is geboren. Dat niet alleen: vandaag maakte ook safaripark Beekse Bergen een geboorte bekend. Daar werd deze maand een zeldzame rode panda geboren.

Dit is extra goed nieuws omdat er van zowel de rode panda als de Grévy-zebra niet zoveel meer in het wild leven. Volgens het safaripark Beekse bergen leven er slechts 2500 rode panda’s in het wild. Van de Grévy-zebra’s zijn dat er volgens Artis maar 2000, terwijl dat er in 1980 naar schatting nog 15.000 waren.

In Artis werd er voor het eerst in 3 jaar weer een zebraveulen geboren. Het is een merrie. Dit is het eerste veulen van de moederzebra. In totaal bestaat de kudde in Artis nu uit 5 zebra’s. Als het goed is mag het jong woensdag voor het eerst naar buiten en dan zal de ontmoeting met de rest van de zebra’s plaatsvinden. Ook wordt hij later aan de grote koedoes en netgiraffen van Artis geïntroduceerd, waarmee de zebra’s in het dierenpark samenleven.

-De tekst gaat verder onder de foto-

Rode panda

Rode panda-moeder Angeles beviel begin deze maand na een zwangerschap van 4,5 maand van een jong. Kris Jansen, hoofd dierenverzorging van safaripark Beekse Bergen, laat weten hoe het met het dier gaat: “We hebben er alle vertrouwen in dat het groot wordt. De eerste periode is het jong fragiel en daarom laten we moeder Angeles, vader Turner en hun zoon of dochter volledig met rust. We storen hen zo min mogelijk, komen dus ook niet in het nest en weten daarom nog niet welk geslacht de nieuwe aanwinst heeft.”

Volgens Kris duurt het nog wel eventjes voor de bezoekers het jong kunnen zien: “Pas na een maand of 3 komen ze naar buiten. Het kan zijn dat de moeder het jong naar een ander nest verplaatst in verband met de hygiëne, dus dan is hij of zij eventjes buiten.” Eerder een glimp van het beestje opvangen is dus wel al mogelijk.

-De tekst gaat verder onder de foto-

Geef het beestje een naam

Het was wereldnieuws toen er op 1 mei een pandajong werd geboren in Ouwehands Dierenpark. Dit beestje draagt alleen nog steeds geen naam. Ook het geslacht is nog niet bekend. In China is het traditie dat de naam van het jong na 100 dagen wordt toegekend. In augustus is dat zover.

Leuk nieuws: iedereen mag vanaf nu meestemmen op de naam van de pandababy. Helaas mag je niet zelf een naam verzinnen, want deze zijn al geselecteerd. Je kunt kiezen uit 5 Chinese namen die allemaal genderneutraal zijn en een linkje hebben met Nederland. Dit zijn ze: Xing-He, Fan Xing, He Shun, Dan Qing en He Kang.

Om te lezen wat de betekenissen achter deze namen zijn en je stem uit te brengen: klik hier. Alle stemmers maken kans om aanwezig te mogen zijn bij het moment waarop het pandajong voor het eerst naar buiten gaat. Er wordt verwacht dat dit in oktober zal plaatsvinden.

Liever dan dit wordt het niet: knuffelende babypanda’s

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD, AT5, Metronieuws. Beeld: iStock