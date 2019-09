Zeldzaam: fotograaf spot zebra zonder strepen maar met stippen

Een fotograaf in Kenia moest wel even twee keer knipperen met zijn ogen. Zag hij nou echt een zebra met strepen én stippen?!

Fotograaf Antony Tira, die ook werkt als gids in natuurreservaat Masai Mara, geloofde zijn ogen niet. Was dit een grap? Hadden mensen de zebra gevangen genomen en gemarkeerd met stippen, om het in de gaten te kunnen houden?

Afwijking

Nee, het bleek om een echte zebra te gaan, die met een speciale vacht door het leven gaat. Het dier heeft zijn stippen te danken aan een zeldzame afwijking. De oorzaak van de vachtkleur lijkt ‘melanisme’ te zijn, het tegenovergestelde van het bekendere albanisme. Een albino krijgt een wittere huid, iemand met melanisme krijgt een donkere huid. Het is de eerste keer dat zo’n dier in Kenia is gespot.

Overleven

Hoe mooi het ook lijkt, het is eigenlijk heel zielig voor de zebra. De overlevingskansen met een afwijkende vacht zijn namelijk minder hoog. Constanze Mager, bioloog in Burgers’ Zoo: “Met deze vlekjes is dit veulen er zo uit te pikken voor een roofdier. Ik vrees dat de overlevingskans klein is.”

