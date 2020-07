Zwemmen in de zee? Pas op: het kan nu levensgevaarlijk zijn

Met het tropische weer deze dagen is het verleidelijk om even een frisse duik in de zee te nemen. Maar pas op: in deze tijd van het jaar is dat gevaarlijker dan ooit.

Muien

Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade laat weten dat je in deze periode extra oplettend moet zijn als je een duik in de zee neemt. Aan RTL Nieuws laat de reddingswerker weten dat de zee namelijk gevaarlijker dan normaal is. Normaal gesproken heeft de Nederlandse zee al behoorlijk wat stroming in zich, maar deze tijd van het jaar is dat nog heftiger. Door de stand van de zon en de maan ontstaan levensgevaarlijke muien in de zee. En daar kan zelfs een heel goede zwemmer niet tegenop.

Aantrekkingskracht

Twee keer per maand staan de zon en de maan aan dezelfde kant van de aarde. Hierdoor is er extra veel aantrekkingskracht op de zeeën. Dat betekent dat de getijden in die periode extremer zijn. Bij eb staat het water nóg lager dan normaal en bij vloed nóg hoger. Daarvoor vindt er veel verplaatsing van water plaats.