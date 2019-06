Verdwaalde zeehond gespot in Amsterdamse grachten

Zondagavond is er een verdwaalde zeehond gespot in de grachten van Amsterdam. Het beestje komt uit de Noordzee en moet geholpen worden tijdens zijn terugtocht naar zee. Waar hij maandag precies rondzwemt, is nog niet bekend.

De zeehond werd eerder al gespot in water nabij het dorpje de Kwakel te Noord Holland.

Verdwaalde zeehond

Volgens AT5 werd de zeehond in de Kwakel al uit het water gehaald door de brandweer. Maar er werd toch besloten om het dier weer los te laten, in de hoop dat het zelf zijn weg terug naar de Noordzee zou kunnen vinden. Nu blijkt dat het dier niet de snelste route richting zee neemt, want hij heeft een omweg via de Amsterdamse grachten genomen.

Zeehondencentrum Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen werd zondagavond ingeschakeld. De kans dat de zeehond het op eigen kracht gaat redden naar de Noordzee, is namelijk vrij klein. “Als we de zeehond vinden, dan kijken we hoe hij eraan toe is, of-ie er goed bij ligt. Eventueel gaan we hem vangen, een handje helpen en hem zelf dichter naar de zee brengen”, vertelt Sander van Dijk van het zeehondencentrum aan AT5.

Pooldier in hittegolf

Het gaat om een Ringelrob. Dit ras komt oorspronkelijk uit het poolgebied van Noorwegen. Dit maakt het volgens van Dijk extra zorgelijk dat de zeehond in de grachten rondzwemt, gezien de uitzonderlijk hoge temperaturen. “Dat is dus een pooldier dat hier in Nederland in een hittegolf terecht komt. Slechte timing”, aldus van Dijk.

Wat #zeehond in de Kwakel?

Bron: Lindanieuws, AT5. Beeld: Istock