De kans bestaat dat de relatie tussen jou en het zeepbakje van de wasmachine vooral eenrichtingsverkeer is. Je trekt de lade open, doet er je wasmiddel en wasverzachter in, en je sluit het weer. Helemaal als je de machine intensief gebruikt, wil je ook regelmatig het zeepbakje schoonmaken. Libelle legt uit hoe je dat doet.

Wie eens per maand de wasmachine een grondige schoonmaakbeurt geeft, zorgt ervoor dat de machine een langere levensduur heeft. Naast het reinigen van de trommel, wil je ook het zeepbakje niet vergeten.

Het zeepbakje schoonmaken is eigenlijk hartstikke makkelijk. Heb je het deurrubber van de wasmachine schoongemaakt? Dan is de volgende stap het schoonmaken van het zeepbakje. Dat kun je op verschillende manieren doen.

Stap 1: Haal het zeepbakje uit de wasmachine

Haal allereerst het laatje uit de machine. Waarschijnlijk zie je stof of zeepresten als je vloeibaar wasmiddel gebruikt. Om alles schoon te houden en te zorgen dat de wasmachine goed blijft functioneren, ga je dit schoonmaken.

Stap 2: Borstel schoon

Het zeepbakje schoonmaken kun je bijvoorbeeld met een borstel doen. Daarmee borstel je zo alle viezigheid weg. Het bakje spoel je vervolgens goed af en laat je drogen voordat je het weer terug in de wasmachine schuift.

Of: stop het in de vaatwasser

Als je minder moeite wil doen of zeker wil weten dat het zeepbakje goed schoon is, kun je het ook in de vaatwasser stoppen. Je hoeft hier verder niks speciaals voor te doen. Laat het meedraaien in de machine en laat vervolgens goed drogen.

Stap 3: Maak de ruimte van het zeepbakje schoon

Terwijl je het laatje laat drogen, maak je ondertussen de ruimte schoon waarin het zeepbakje normaal gesproken zit. Maak een warm sopje en gebruik een doekje om de ruimte eens goed uit te soppen. Grote kans dat je hier nog aangekoekte zeepresten vindt. Vervolgens spoel je de holte even na met water, et voila.

Stap 4: Stop de lade terug

Is het zeepbakje schoonmaken gelukt en is alles droog? Dan schuif je het laatje weer terug in de machine.

Volg daarna deze stappen om de rest van je wasmachine schoon te maken.

Bron: AEG, NU. Beeld: iStock