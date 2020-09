Zoet: er is een zeldzaam aapje geboren in dierentuin Artis

Lief dierennieuws: er is een zeldzaam aapje geboren in dierentuin Artis, namelijk een zwarte kuifmakaak. Dit is extra goed nieuws omdat de zeldzame beestjes ernstig worden bedreigd.

Op Instagram maakt het dierenpark het nieuws bekend met een lief filmpje.

Mannetje of vrouwtje?

Bij het filmpje schrijven ze: “Een aantal uur na de bevalling was moeder al buiten te zien met het jong. Omdat het jong zich stevig vasthoudt aan de moeder, hebben de verzorgers nog niet kunnen zien of het om een mannetje of vrouwtje gaat. Vooral de andere vrouwen in de groep voelen zich sterk aangetrokken tot het jong en komen regelmatig bij de moeder kijken en naast haar zitten, zoals ook te zien is in deze video.”