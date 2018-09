Jawel: het is vandaag een zeldzaam late tropische dag

Wie dol is op sneeuw en ijs heeft het zwaar, want die barre winter lijkt nog mijlenver weg. Zo werd het vandaag op 18 september nog tropisch warm.



Om 14.10 uur vanmiddag werd er in Maastricht een temperatuur van 30 graden gemeten. Ofwel; tropisch weer.

Dat is bijzonder te noemen. Sinds het begin van de metingen in 1901 kwam het in slechts zes keer eerder voor dat het zo laat in het jaar nog zó warm werd. En bovendien is het vrij lang geleden: in 1926 werd het voor het laatst tropisch warm op deze datum. Een iets recenter record staat op 20 september, overmorgen dus. In 2003 werd het op 20 september nog 31,2 graden in Maastricht. Of we daar dit jaar weer overheen gaan, is nog even de vraag.

Het lijkt erop dat woensdag en donderdag nog erg warm worden en dat het vanaf vrijdag wat afkoelt in het land. Het gaat dan ook flink regenen en waaien. Het wordt dan nog maar maximaal 16 graden, dus wat je ook doet, geniet nog even van lekker veel buiten zijn, tot aan vrijdag.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock