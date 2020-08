Gespot! Zeldzame walvissen laten zich zien in de Oosterschelde

Twee zeldzame walvissen zijn zondag gespot in de Oosterschelde. Deze walvissoort is in de afgelopen 50 jaar maar twee keer levend gezien in Nederland en zal vermoedelijk niet kunnen overleven in de Oosterschelde.

Organisaties zijn dan ook druk bezig de walvissen op te sporen.

Butskoppen

Een week geleden werden de walvissen al gespot. Het gaat vermoedelijk om een moeder en een dochter. De dieren behoren tot de butskoppen. Dit zijn zeldzame walvissen die familie zijn van de spitssnuitdolfijn. Een zeldzaam dier dat zelden levend in Nederlandse wateren wordt aangetroffen. Dat komt omdat het diep duikende walvisachtigen zijn die niet kunnen overleven in ondiep water.

Diepe duikers

De butskoppen kunnen met gemak twee uur onder water duiken en komen dan maar liefst 2 kilometer diep. Daar beneden jagen ze op inktvissen en vis. In de Oosterschelde is het niet mogelijk om zulke dieptes te bereiken en dus moeten de walvissen daar weggehaald worden.