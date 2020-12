Zó maak je zelf de mooiste kerstversiering

Het is bijna kerst en dat betekent dat het weer tijd is voor het optuigen van de kerstboom, het ophangen van de gezellige lichtjes en de mooiste versiering. Maar in plaats van dat we alles kopen of online bestellen kunnen we natuurlijk ook zelf aan de slag gaan. Zo maken we kerst dit jaar extra persoonlijk.

Dennengroen in je glas

Haal buiten naar binnen met deze prachtige groene kerstballen. Ga het bos in en zoek de mooiste takken, leuk als kerstversiering! De kandelaars maak je gewoon met oude flessen. Week het etiket eraf en vul de flessen met water en takjes. Kaarsen erbovenop en de gezelligheid kan beginnen.