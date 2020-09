Waarom het heel slim is om zelf alvast wat mondkapjes te maken

Het aantal coronabesmettingen loopt steeds harder op in Nederland. De kans is groot dat er binnenkort extra maatregelen getroffen worden en daarom is het slim om alvast zelf een paar extra mondkapjes te maken.

We zitten momenteel in de tweede golf. Vergeleken met de eerste golf valt het aantal doden nog mee, maar de overheid wil voorkomen dat er meer mensen overlijden aan het virus en komt daarom met nieuwe maatregelen. Deze maatregelen worden maandagavond tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekendgemaakt.

Geen halfslachtige maatregelen

Vlak voor de persconferentie komt het Outbreak Management Team (OMT) nog met advies voor het kabinet over extra maatregelen. Dit advies is voornamelijk voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In die steden loopt het aantal coronagevallen het meest op.

De verwachting is dat de grote steden kunnen rekenen op strengere maatregelen, maar het kabinet zal waarschijnlijk ook met landelijke maatregelen komen. De NOS zegt dat bronnen rond het kabinet de cijfers alarmerend noemen. Volgens hen kunnen er “geen halfslachtige maatregelen” genomen worden. Maar aan de andere kant wil het kabinet ook niet direct het land op slot zetten.

Mondkapjes

Tot nu toe is Nederland erg terughoudend met het verplichten van mondkapjes. Alleen in het openbaar vervoer zijn ze verplicht en grote steden als Amsterdam en Rotterdam voerden korte tijd een mondkapjesplicht in op drukke plekken. Toch adviseert het Red team, een groep onafhankelijke deskundigen met verschillende expertises, het kabinet in ieder geval dat mondkapjes een rol moeten krijgen bij het indammen van het virus. Want als je naar onze buurlanden kijkt, waar mondkapjes in winkels en horeca wel verplicht zijn, zie je dat de cijfers een stuk lager zijn.

Contactberoepen

Daarom is er een kans dat er maandag tijdens de persconferentie of anders bij de volgende persconferentie een mondkapjesplicht komt in situaties waarbij de 1,5 meter niet te handhaven is. Zo wordt er gedacht aan contactberoepen zoals kappers en aan plastic spatmaskers voor personeel in de horeca. Het kan daarom handig zijn om alvast wat extra mondkapjes in te slaan. Of zelf te maken.

Of we daadwerkelijk op meer plekken mondkapjes moeten gaan dragen, is niet bekend. Dit wordt vanavond allemaal duidelijk in de persconferentie om 19.00 uur.

Zelf aan de slag

Bereid je alvast voor en ga zelf aan de slag. Libelle’s creatievelingen hebben de officiële richtlijnen van de Belgische FOD Volksgezondheid omgezet in een stap voor stap te volgen patroon.

Zo maak je zelf in 10 minuten een herbruikbare mondkapje:

Bron: NOS, RTL Nieuws. Beeld: iStock