Met dit patroon en stappenplan maak je zelf thuis een mondmasker

Aangezien ons land in de huidige coronacrisis een tekort heeft aan beschermende mondmaskers, kunnen we de helden in de zorg best een handje helpen.

Libelle’s creatievelingen hebben de officiële richtlijnen van de Belgische FOD Volksgezondheid omgezet in een stap voor stap te volgen patroon.

Advertentie

Houd rekening met…

Het mondmasker is niet bedoeld om in de buurt van een besmet persoon te komen of een besmet persoon te verzorgen. Het is bedoeld om te voorkomen dat je zelf anderen besmet (je kunt al geïnfecteerd zijn zonder dat je het doorhebt). Overigens hebben de officiële maskers volgens onderzoek een 3 keer effectievere werking dan de zelfgemaakte maskers, maar in geval van een tekort is het zeker beter dan niets.