Japanse ambassadeur ontvangt veel lof voor zelfgemaakt mondkapje

Nu het coronavirus om zich heen blijft grijpen, ontstaat een tekort aan onder meer mondkapjes. Ziekenhuizen roepen consumenten dan ook op om mondkapjes bij hen in te leveren. Wil je jezelf toch graag wat extra beschermen? Dan kun je heel makkelijk zelf een exemplaar maken.

De Japanse ambassadeur in Nederland toont in een helder filmpje hoe hij dat doet.

Gezondheidsexperts laten weten dat het dragen van een mondkapje niet veel extra bescherming tegen het virus biedt. Virussen als corona gaan namelijk vrij makkelijk door zo’n kapje heen, omdat dergelijke mondkapjes vooral bedoeld zijn om fijnstof tegen te houden. En als druppeltjes waar het virus in zit op je kapje belanden en je het kapje vervolgens aanraakt, kun je alsnog besmet raken.

Toch vinden veel mensen in deze onzekere tijd het fijn om wat extra bescherming te hebben als ze naar buiten gaan. De patronen en filmpjes om zelf een mondmasker te maken, vliegen dan ook het internet over.

Kind kan de was doen

Horinouchi, de ambassadeur van Japan in Nederland, laat in een leuk filmpje zien hoe hij in een handomdraai een exemplaar maakt. De benodigdheden? Een elastieke band, schaar, (gewassen) zakdoek en een kind kan de was doen. Maar, zoals Horinouchi ook benadrukt: “Dit mondkapje beschermt je níet tegen het coronavirus. Wel kan het wat extra bescherming bieden tegen gehoest van andere mensen.”

Het simpele filmpje van de ambassadeur ontvangt veel lof en is al honderden keren gedeeld. Laten we alle ‘officiële’ mondkapjes dan ook vooral bewaren voor het zorgpersoneel, dat deze materialen momenteel hard nodig heeft.

Ook desinfecterende handgel kun je gemakkelijk zelf maken:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook Japanse ambassade. Beeld: iStock