Deze zelfgemaakte interieuraccessoire is nu heel populair op Instagram

De afgelopen maanden hebben veel mensen een oude hobby weer opgepakt. De legpuzzels waren niet aan te slepen en ook op social media doken ineens weer hobby’s op die we heel lang niet voorbij hebben zien komen. Bijvoorbeeld: een hippe interieuraccessoire borduren.

Doordat we ineens zoveel meer tijd binnenshuis door moesten brengen, moesten we andere manieren verzinnen om onszelf te vermaken. Een nieuwe hobby, dus. Veel mensen pakten het creatief aan, want de afgelopen maanden doken er ineens heel veel berichten (inmiddels al meer dan 600.000!) met de #hoopart op op Instagram.

Borduren

Hoopart? Dat is eigenlijk niet meer dan borduren in een hip jasje. Onder deze hashtag vind je veel geborduurde creaties van gebruikers. Geen kussentjes of tafelkleden, maar de laatste borduurtrend is een ronde muurhanger voor in huis, een hoop dus. Je kunt de hoop invullen naar eigen smaak en op Instagram zijn dan ook de vrolijkste borduursels te vinden:

