Zoek je nog een quarantaine-hobby? Deze zelfgemaakte spiegel is een hit op internet

Door de vele weken die we al thuis hebben moeten doorbrengen en wellicht ook nog gaan doorbrengen, gaan we massaal aan de klus in huis. Kozijnen worden geverfd, de behangtafel wordt van zolder gehaald en we gaan aan de slag om bijvoorbeeld zelf een spiegel te maken.

Op social media delen gebruikers trots de resultaten van hun klusprojecten en er blijkt 1 soort woonaccessoire heel populair te zijn om zelf aan te pakken: een spiegel gemaakt van isolatieschuim (ja, echt!).