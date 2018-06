Zere tenen door teenslippers? Met dít trucje kun je ze helemaal naar je voet vormen

Wanneer je na maanden je teenslippers weer draagt of wanneer je nieuwe slippers koopt, heb je de eerste keer vaak zo’n vervelende zere plek tussen je tenen. Blijft het pijn doen? Er is een heel makkelijk trucje waarmee je de slippers naar je eigen voet kunt vormen.

Door je plastic slippers namelijk in de vaatwasser (ja, echt) te doen en ze warm aan te doen, zullen de slippers een stuk lekkerder zitten. Je kunt de slippers gewoon mee laten draaien met het programma en eventueel even vastzetten met wasknijpers om te voorkomen dat ze de hele machine door vliegen. Een kind kan de (vaat)was doen!

