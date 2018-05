Dit zijn de zeven populairste onderwerpen om over te roddelen

Ze noemen het ook wel een échte vrouwensport, dus laten we er dan ook maar gewoon eerlijk over zijn. We roddelen ons behoorlijk de dag door. Op het werk, in de kroeg, waar eigenlijk niet? Maar waar roddelen we dan over? Dit zijn de 7 populairste roddelonderwerpen.

Roddelen gaat per definitie over het kwaadspreken van een ander. Vaak relatief onschuldig, maar niet altijd leuk. ‘Wat heeft zij een leuke blouse aan’ scharen we niet onder een roddel, maar ‘wat heeft zij nou weer voor blouse aan?’ dan weer wel. We roddelen er flink op los dus tijd voor een rijtje roddelonderwerpen in willekeurige volgorde waar we ons – zeg eens eerlijk – allen wel eens schuldig aan maken.

Kilootjes

Dat je vriendin, buurvrouw of collega vandaag de dag een kilootje meer met zich meedraagt, delen we graag met onze naasten. Tja, het is lastig om het te bespreken met de persoon in kwestie, want hoe vertel je zoiets? En waarom zou je ook eigenlijk? Als het bij jezelf maar snor zit. Dit maakt het gewicht van een ander een van de populairste roddelonderwerpen.

Kantoor

Hele dagen spenderen we op kantoor. Dus wat is een fijner onderwerp om eens even lekker over te roddelen buiten kantoortijden om? Precies, je baan, want je man en je vriendinnen op de hoogte brengen van die gekke collega met haar rare streken die jij vervolgens weer mag oplossen… Er is toch niets fijner dan dat!

Kriebelbaard

Een heerlijke klaagzang over je vervelende ex, daar kan je vast avonden mee vullen. Want wat had hij een foute filmsmaak zeg, en die stinkvoeten, wat ben je blij dat je daar vanaf bent. En die gekke kriebelbaard, en wat dacht je van die vergeelde nagels, en die irritante gewoontes… Heb je even?

Buren

Oost, west, thuis best. Behalve als je buren weer eens luidruchtig in de tuin genieten van een flinke borrel. Dagelijks weten ze jou wel met iets te irriteren dus is het heerlijk én broodnodig om deze irritatie van je af te roddelen. Pff, dat lucht op!

Modeflater

Smaken verschillen en zeker als het gaat om kleding. Als ware kledingexperts smul je samen met je vriendinnen van de modeflaters van alles en iedereen om ons heen. ‘Psst, kijk die vrouw met die bizarre rok, waar koop je dat überhaupt?’

Manieren?

Waar jij je eigen kinderen met de juiste normen en waarden heb weten op te voeden, kunnen anderen nog wat van leren. Want waar zijn toch die manieren gebleven? Vol verbazing bespreek jij maar al te graag het ietwat asociale gedrag van de jeugd van tegenwoordig om vervolgens voldaan te kunnen stellen dat jouw eigen kids dat echt nóóit zouden doen.

Huisje kruisje

Ze lijken het allemaal perfect voor elkaar te hebben, maar daar prikken jij en je vriendinnen wel doorheen. Want wie houden ze nou voor de gek met hun geënsceneerde, o zo gelukkige familiefoto’s? Een rondje sappige BN’er-roddels mag aan tafel dan ook niet ontbreken. Ieder huisje heeft zijn kruisje, dus ook die perfect ingericht huisjes, waar de mooiste mensen in wonen met de meest jaloersmakende gevulde kledingkasten en de duurste auto’s voor de deur.

Beeld: iStock.