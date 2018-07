Ga jij ook zo graag naar concerten en shows in het Ziggo Dome? Maar sta je het liefst nooit meer in de (digitale) rij om kaartjes voor die felbegeerde artiest te kunnen bemachtigen? Dan hebben wij goed nieuws, want jij kunt een jaar lang je eigen VIP-stoelen winnen.

Wie weet zit je binnenkort op je ‘golden seats’ bij shows van onder andere U2, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Nick & Simon of Snow Patrol. En als je wint, mag je ook nog eens via een eigen VIP-ingang naar binnen. Geen gedoe met rijen, dus. Je bent welkom bij ieder concert (ook de uitverkochte) en mag dan één introducé meenemen. Maar daar blijft het niet bij, want tijdens het concert krijg je ook nog gratis drankjes en je parkeerkosten hoef je ook niet zelf te betalen.

Om kans te maken op de (gouden!) stoelen moet je wel een klant van Ziggo zijn. De winnaar heeft recht op de stoelen van augustus 2018 tot en met eind juli 2019. Meedoen kan hier.