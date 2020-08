Zilveren sieraden kunnen een leven lang gedragen worden. Vaak hebben dergelijke sieraden dan ook een dierbare betekenis of betreft het een erfstuk. Maar hoe zorg je ervoor dat ze mooi glanzend blijven? Met onderstaand stappenplan zien jouw sieraden er weer uit als nieuw.

Goed nieuws; het kost helemaal niet veel tijd én is gemakkelijk te doen.

Sieraden mooi houden

Om te voorkomen dat zilveren sieraden er aangetast en lelijk uit gaan zien, is het belangrijk om ze veel te dragen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar toch is het echt waar. Wanneer je sieraden veilig opbergt in je sieradendoos, komen er minder snel krassen op. Maar de glans verdwijnt dan wel een stuk sneller. Doe je sieraden wel pas om nádat je je parfum hebt opgedaan, en doe ze juist af als je bijvoorbeeld gaat afwassen of schoonmaken. Schoonmaakproducten komen de kwaliteit van je sieraden namelijk niet ten goede.