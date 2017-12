Zo blijft je kerstboom tot na de Kerstdagen mooi

Veel mensen gaan deze week op zoek naar een kerstboom, zodat ze zo lang mogelijk van de kerstsfeer in huis kunnen genieten. Maar hoe vind je nou dé perfecte boom en hoe houd je ‘m zo lang mogelijk goed?

Traditioneel is de zaterdag na Sinterklaas ‘groene zaterdag’: de dag waarop de meeste kerstbomen worden verkocht. Maar wat blijkt? Die kerstboom staat zo gezellig dat we steeds vroeger een boom in huis willen. Schoonmaakplatform Helpling heeft een aantal tips op een rijtje gezet om zo lang mogelijk van je boom kunt genieten én je huis naaldvrij te houden.

1. Is ‘ie vers?

Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van de boom, moet je bij de verkoper goed opletten. Kijk wat er gebeurt als je de boom een beetje schudt. Vallen er veel naalden uit? Dan staat deze boom er al een tijdje en kun je beter een andere uitkiezen.

2. Laat je boom wennen

Heb je een garage, schuur of berging? Laat de boom daar een dagje ‘wennen’ voordat je hem een plekje in huis geeft.

3. Niet te warm

Komt de boom in de huiskamer te staan, dan moet hij zo ver mogelijk van de verwarming worden geplaatst. Een kerstboom kan niet goed tegen de droge lucht van de verwarming.

4. Weg voordat ‘ie is uitgedroogd

Als je tot op het laatste moment wacht, weet je zeker dat er straks een berg dode naalden op de vloer ligt. Doe de kerstboom dus de deur uit vóórdat het te laat is. Mochten er toch naaldjes op de grond belanden: de makkelijkste manier om ze op te ruimen is met je stofzuiger – zonder het opzetstuk, zodat de naalden direct in de stofzuigerzak belanden

5. Soepel weer de deur uit

Het staat zo gezellig, maar uiteindelijk moet die boom toch echt de deur uit. Tref daarom al voorbereidingen bij het opzetten van de kerstboom door de boom op een stuk zeil te plaatsen. Een zeil van 2 bij 2,5 meter moet groot genoeg zijn. Na de feestdagen vouw je het zeil open en leg je de boom neer. Je draagt de boom zo het huis uit, zonder een spoor aan naalden achter te laten.

Bron: Helpling. Beeld: ANP