Zó breng je wat meer licht in je huis (ook op deze donkere dagen)

Nu de dagen korter worden en het steeds sneller donker wordt, is het wel zo fijn om zoveel mogelijk daglicht in je huis te hebben. Gelukkig kun je de natuur een handje helpen door een aantal kleine aanpassingen in je huis te doen.

Deze tips van interieurarchitect Mieke van Pijpen kosten je weinig werk, maar het verschil is enorm!

Tip 1: Schilder je plafond wit

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door martagalek (@mgdesignone) op 12 Okt 2019 om 4:16 (PDT)

Heb jij een kleine, donkere woonkamer? Dan is het belangrijk om zoveel mogelijk wit te gebruiken. Eén van de plekken die je echt niet mag overslaan is je plafond. Een helder wit plafond zorgt er namelijk voor dat er meer daglichtreflectie in je huis komt.

Tip 2: Schilder je kozijnen wit

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Stephanie Vandaelle (@stephylynn_v) op 19 Okt 2019 om 12:25 (PDT)

Zwarte of donkere kozijnen zijn momenteel helemaal hip, maar ze zijn niet altijd even praktisch. Volgens interieurarchitect Mieke van Pijpen reflecteren kozijnen in hoogglans wit veel meer binnenvallend daglicht dan donkergekleurde kozijnen. Als je dus wat extra licht in je huis wilt krijgen, kun je je kozijnen het beste wit schilderen.

Tip 3: Let op de kleur van je gordijnen

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chelsea | two twenty one (@twotwentyone) op 2 Jul 2019 om 5:31 (PDT)

Staat jouw woonkamer op het noorden of oosten? Dan kun je het beste geen gele of rode gordijnen ophangen. Deze kleuren zorgen weliswaar voor een beetje warmte in je interieur, maar ze verminderen tegelijkertijd ook het licht in je huis. Ga daarom liever voor witte gordijnen, of gordijnen in een koele kleur, zoals vergrijsd groen of blauw.

Tip 4: Gebruik een spiegel

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @home_by_justyna op 20 Jul 2019 om 2:33 (PDT)

Wist je dat een spiegel hét perfecte item is om meer licht in je woonkamer te creëren? Plaats daarom tegenover een raam in een donkere ruimte een spiegel. De spiegel zorgt ervoor dat het licht wordt weerkaatst waardoor je woonkamer lichter en groter lijkt.

Bron: Mieke van Pijpen interieur-architectuur.