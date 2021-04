Net als dat mensen ergens allergisch voor kunnen zijn, kunnen huisdieren dat ook zijn. Maar hoe herken je nu een allergie bij je huisdier? Wij geven hier een paar handvatten.

Als je één van de volgende punten herkent, zou het zomaar kunnen dat er sprake is van een allergie bij je huisdier.

Volgens Mieke Leistra, dierenarts en dermatoloog bij het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam (MCD), openbaren zich bij zo’n 75% van de honden de eerste allergieklachten tussen het 1ste en het 3de levensjaar. “Het gebeurt maar zelden dat de klachten ontstaan op een leeftijd jonger dan 6 maanden. Al kan voedselovergevoeligheid op alle leeftijden voorkomen.”

En wat voor symptomen betreft het? “De klachten kunnen al dan niet seizoensgebonden zijn, afhankelijk van de stoffen waarvoor de hond overgevoelig is. Ook wisselt de ernst van de klachten onder invloed van factoren als klimaat en inwendige omstandigheden van de hond (stress, hormoonschommelingen etc).”

Het belangrijkste verschijnsel bij honden is volgens Leistra jeuk. “Verder veroorzaakt de allergie zelf vooral roodheid en schilfering van de huid. Het beeld kan verergeren door krabben, schuren, bijten en likken, waardoor uiteindelijk kale plekken en een ‘olifantshuid’ kunnen ontstaan. Als er ook een microbiële ontsteking aanwezig is, zullen er kleine bultjes en korstjes gevormd worden. Soms is er ook sprake van een heftiger ontsteking met zwelling van de huid en kunnen er bloederige uitvloeiing en pus te zien zijn.”

Huidveranderingen

Dit soort huidveranderingen zijn vooral te zien bij de kop (rond de snuit en ogen), in de oksels, liezen, op de buik en bij de poten. “Oorontsteking is bij zeer veel atopische honden (overgevoelig of allergisch voor onschuldige stoffen uit de omgeving) een belangrijk onderdeel van de klachten. Bij een klein deel van de honden komen ook hooikoortsverschijnselen voor zoals niezen en ooguitvloeiing.” Daarnaast kunnen honden ook bijvoorbeeld een voedselovergevoeligheid hebben. “Er kunnen dan maagdarmklachten voorkomen.”

Allergie herkennen bij kat

Heb jij een kat? Ook die kunnen last hebben van een allergie. Net als bij honden is bij katten ook jeuk de meest voorkomende allergieklacht. “Dit uit zich in overmatig krabben vooral aan de kop, in de hals en/of nek, overmatig likken en of bijten aan de poten, op de buik en/of de rug. Andere klachten zijn niezen, snotteren, jeuk rond de ogen steeds terugkerende oorontstekingen. Verder veroorzaakt de allergie roodheid van de huid. Ook kunnen door krabben en likken wonden ontstaan. Deze klachten kunnen op alle leeftijden ontstaan, maar bij het grootste deel van de patiënten beginnen de klachten al op jonge leeftijd. Naast huidklachten kunnen bij een voedselallergie ook maagdarmklachten optreden”, aldus Leistra.

Zó herken je een besmettelijke hondenhoest bij je huisdier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Radar. Beeld: Getty