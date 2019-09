Zo herken je plantenziektes bij kamerplanten

Heb je het idee dat je kamerplant ziek is? Zie je bijvoorbeeld rare vlekken, strepen of krijgt het blad een vreemde kleur? Een plantenziekte wil je natuurlijk behandelen, maar dan moet je wel weten om welke ziekte het gaat. Wij leggen je uit waaraan je plantenziektes kunt herkennen.

Ziekte: Trips

Te herkennen aan: vlekken, strepen en bladeren met een gekke vorm

Dit moet je doen: Als je plant last heeft van een tripsplaag, is het verstandig om hem even in quarantaine te zetten. Anders besmet de plant je andere planten. Zet de plant onder de douche en spoel ‘m af met water. Trips is moeilijk te behandelen. Het beste kan je de plant besproeien met een mengsel van gele zeep (20 gram per liter water) en 10 cc spiritus. Breng dit herhaaldelijk aan op alle delen van de plaag.

