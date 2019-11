Zó hoog is de boete als je je bevroren autoruit niet goed krabt

Automobilisten opgelet: je ruiten ’s ochtends niet goed krabben kan je een flinke boete opleveren. In het slechtste geval kan deze boete uitvallen tot maar liefst €380.

Veel automobilisten moesten er donderdagochtend weer aan geloven: het krabben van de autoramen. Dit even gauw en gehaast doen, is niet verstandig. Natuurlijk in de eerste plaats om je eigen veiligheid, maar ook omdat de boete die hiervoor staat niet mis is.

Combinatieboete

Het belangrijkste is dat je hele ruit ijs vrij is, dus niet een klein. Als je onvoldoende door je voorruit of voorste zijruiten kunt kijken, staat de boete op €240. Als er via je spiegels of camerasysteem niet genoeg zicht is, is de boete €140. Als dit beide aan de hand is, krijg je een combinatieboete van €380. De agent is degene die oordeelt of de ruit schoon genoeg is.

Niet alleen bij vriespunt

Dat je de ruiten alleen hoeft te krabben als het in de nacht gevroren heeft, is een fabel. Als het droog is en er weinig bewolking is, is er een grote kans dat het ook bij een paar graden boven 0 nodig is. Omdat een auto van metaal en glas is, koelt-ie sneller af dan de omgeving.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock