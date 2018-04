Zó houd je je geraniums het langst mooi

De geranium is één van de populairste tuinplanten, en dat is natuurlijk niet voor niks: de plant heeft prachtige bloemkleuren en ruikt ook nog eens heerlijk. Een geranium is dan ook een mooie toevoeging aan je tuin.

Maar hoe kun je een geranium zo lang mogelijk mooi houden?

Zon en schaduw

Als het warm is, houden geraniums ervan om een beetje in de schaduw en niet in de volle zon te staan. In een kouder klimaat kun je geraniums beter recht in de zon zetten zodat ze goed kunnen groeien.

Planten

Omdat geraniums nogal tere planten zijn, kun je ze het beste laat in de lente buiten planten. Een geranium kan namelijk wel lichte vorst verdragen, maar hij is niet opgewassen tegen lage vriestemperaturen. Wil je graag wat geraniums binnen zetten? Dan kun je ze het beste voor een raam plaatsen waarop de zon veel schijnt.

Onderhoud

Een geranium groeit het beste in aarde die het water snel absorbeert en in een omgeving met voldoende lucht. Je hoort een geranium pas water te geven als de grond droog aanvoelt. Let er tijdens het water geven op dat de plant niet in het water zwemt. Zorg ervoor dat je regelmatig dode bloemknoppen en rotte bladeren verwijdert, zo krijgen nieuwe bloemkoppen weer de kans om te groeien.

Bemesten

Tijdens zijn actieve bloeiperiode, van de lente tot halverwege de zomer, kun je de geranium het beste iedere 2 tot 4 weken bemesten. Maar wees hier wel voorzichtig mee: aan de ene kant zorgen meststoffen ervoor dat je geranium weelderige bloemen en bladeren krijgt, maar aan de andere kant bevatten ze vaak een hoog stikstofgehalte dat verhindert dat je geranium een aromatisch gebladerte of grote bloemen krijgt.

Stokken

Sommige geraniums worden heel groot en krijgen enorme bladeren. Heel mooi natuurlijk, maar hierdoor kunnen ze wel gaan hangen waardoor hun mooie vorm verdwijnt. Om dit te voorkomen kun je eventueel stokken in de aarde steken en de geranium er voorzichtig aan vasthechten, zodat hij de juiste vorm krijgt. Hierdoor zal de plant langs de stokken naar boven gaan groeien, en niet meer hangen.

Bron: Directplant.nl. Beeld: iStock