Zo houd je je grote woonkamer knus

Met een samengesteld gezin heb je de ene keer een woonkamer vol, terwijl je een week later maar met zijn drietjes bent. En wat een spullen… Met deze slimme tips van IKEA’s Interior Designer Kim Wolthof houdt je de boel georganiseerd met lekker veel zitruimte, zonder dat het leeg aanvoelt als niet alle kinderen er zijn.

Libelle samen met IKEA

Mix & Match bank

“Neem een bank met losse elementen. Als iedereen er is, ‘bouw’ je de bank zo dat er plek is voor allemaal. Is niet iedereen er, zet dan een groot dienblad op een van de elementen. Violà: een salontafel. Plaats in een grote ruimte de bank ook eens in het midden, daarmee benadruk je de grootte van de ruimte en creëer je veel muurruimte.”

2-in-1 tafeltje

“Als je lekker op de bank zit heb je geen zin om voor iedere kop thee of handje chips op te staan. Kleine tafeltjes met afneembare dienbladen – zoals de GLADOM – kunnen makkelijk op de plek neergezet worden waar ze nodig zijn. Zo maak je elke zitplaats praktischer.”

Slimme verlichting

“Met smart lighting verander je de sfeer in je leefruimte met één druk op de knop via een afstandsbediening of app. Je kunt de verlichting warmer instellen of juist wat koeler, feller of meer gedimd.”

Indelen met vloerkleden

“Met een samengesteld gezin heb je vaak veel spullen in huis. Het is dan handig je woonkamer in zones te verdelen, bijvoorbeeld met behulp van kleden. Kies 1 mediawand, waar de tv en andere apparatuur staat. Maak van een ander deel een knutselzone: bevestig een plank aan de muur met opbergbakken eronder.”

Persoonlijk tintje

“Je kunt een ruimte persoonlijk maken door je eigen kast opstelling te creëren. Bijvoorbeeld met de KALVIA deurtjes, die zijn verkrijgbaar in 6 afmetingen. Elke maat met zijn unieke dessin, die je op verschillende manieren kan combineren om je eigen collage te maken. Van modern wit tot warm eikenhout. De keuze is aan jou.”

