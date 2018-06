Zomerverkoudheid te pakken? Zó kom je er weer vanaf

Het is heerlijk weer buiten, het zonnetje schijnt én toch loop je rond met een snotneus en keelpijn. De oorzaak? Een zomerverkoudheid! Gelukkig kunnen deze tips je uit de brand helpen.

1. Blijf gehydrateerd

Zorg ervoor dat je in de zomer extra veel water drinkt. Drink minstens twee liter per dag, zeker als je verkouden bent. Op die manier raakt je lichaam weer helemaal gehydrateerd en kunnen de slijmen je lichaam veel sneller vermijden. Drink daarnaast lekker veel thee (liefst zwart of wit) en probeer vocht onttrekkende drankjes zoals alcohol, koffie en energydrinks zoveel mogelijk te beperken.

2. Slaap voldoende en rust uit

Slaapgebrek is niet bepaald bevorderlijk voor je immuunsysteem. Zorg er daarom voor dat je genoeg rust pakt en voldoende slaapt deze zomer. Probeer elke avond minimaal acht uur slaap te pakken zodat je lichaam de kans krijgt om sneller van de verkoudheid af te komen.

3. Slaap met een luchtbevochtiger

Kun je beter binnen blijven met een zomerverkoudheid óf is het juist goed om een frisse neus te halen? Aan de ene kant kunnen buitenactiviteiten ervoor zorgen dat je extra vermoeid en gedehydrateerd raakt. Maar binnenblijven met een airconditioner die op volle toeren draait is ook niet echt slim. De koude lucht zorgt ervoor dat je neus nog droger en geïrriteerder raakt. Probeer daarom eens een luchtbevochtiger in je slaapkamer te zetten. Het zal er niet voor zorgen dat je ineens van je verkoudheid af bent, maar het kan symptomen zoals een loopneus, hoesten en een zere keel wel verminderen.

4. Was regelmatig je handen

Regelmatig je handen wassen helpt vooral om een verkoudheid te voorkomen, maar ook als je al verkouden bent is het belangrijk om na het snuiten je handen te wassen. Zo vermijd je dat andere mensen ook besmet raken. Ook niet onbelangrijk: probeer zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van mensen die ziek zijn.

5. Eet gezond

Voorkom een zomerverkoudheid door voedingsmiddelen te eten die je immuunsysteem boosten. Denk hierbij aan voeding met veel antioxidanten en zink zoals blauwe besjes, gember, broccoli en citroen en sinaasappelen.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock