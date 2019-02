Frietjes gebakken? Zó krijg je die vieze frituurlucht uit je huis

Het is natuurlijk het fijnst als we de frietjes kunnen bakken onder het afdak of in de schuur, maar helaas heeft niet iedereen die mogelijkheid. Gelukkig zijn er een paar trucjes om de frituurlucht uit je huis te laten verdwijnen.

Ventilatie

Voor de hand liggend misschien, maar zorg voor goede ventilatie tijdens het bakken. Zet een raam open en laat de afzuigkap op volle toeren draaien. Zorg ook dat alle deuren in huis gesloten zijn, zodat ze geur zich niet naar andere kamers verspreidt.

Baking soda

Pak na het frituren een bakje en vul deze met baking soda. Geen baking soda in huis? Gemalen koffie werkt ook. Zet het bakje op de aanrecht en de frituurlucht zal snel verdwijnen; baking soda en gemalen koffie absorberen namelijk de frituurlucht.

Azijn

Een ander wondermiddel is azijn. Vul een pannetje met azijn en zet deze op het vuur. Breng de azijn aan de kook en laat vervolgens een kwartier borrelen. Ook azijn absorbeert de frituurlucht, dus na die 15 minuten zul je niks meer van de frituurlucht ruiken. In het begin ruikt je huis misschien naar azijn, maar zodra je het vuur uitzet, verdwijnt deze geur.

Daarnaast helpt het om de frietpan meteen schoon te maken als deze is afgekoeld. Denk ook aan het fornuis, deze kan het beste met een ontvettend middel schoon worden gemaakt.

