Dit is hoe lang je parfum maximaal houdbaar is

Je wilt natuurlijk dat je parfum zo lang mogelijk meegaat. Maar wist jij dat parfum ook een houdbaarheidsdatum heeft?

Bewaren

Nadat je het flesje hebt geopend, kun je parfum tenminste een jaar bewaren. De houdbaarheidsdatum schommelt ongeveer tussen de 3 en 5 jaar.

Handig: op de meeste cosmetica en parfums staat hoe lang iets houdbaar is ná openen van het flesje. Er staat een houdbaarheidssymbool (of datum) op het product, zoals bijvoorbeeld hiernaast, of met een een zandlopertje. Het symbool geeft aan hoe lang iets na openen nog in optimale kwaliteit kan worden gebruikt. De M staat voor het aantal maanden.

Houdbaarheid

Máár dan moet je wel goed voor je parfum zorgen.

Zo moet het geurtje eigenlijk altijd in het oorspronkelijke doosje bewaren. Op deze manier komt er namelijk geen licht bij het flesje.

Bewaar je parfum ook altijd op een koele plek. Parfum en warmte zijn namelijk geen goede combinatie. De perfecte temperatuur ligt tussen de 15 en de 18 graden. De badkamer is dus geen goed idee. De temperatuurverschillen zijn daar te groot en je parfum kan er anders door gaan ruiken.

Even testen

Wil je weten of jouw flesje parfum nog ‘goed’ is? Dat is makkelijk te testen door deze drie vragen te stellen. Heel logisch en makkelijk: ruikt de parfum nog wel lekker? Zo niet, dan moet je hem weggooien. Is de parfum veranderd van kleur? Is kleur bijvoorbeeld donkerder geworden? Dan is hij waarschijnlijk niet meer goed.

