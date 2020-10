Wel of geen paraplu: zo lang houdt het regenachtige herfstweer nog aan

Als je nog twijfelde of de herfst dit jaar al begonnen was, heb je de afgelopen dagen het antwoord gekregen in de vorm van regen. Veel regen. Hoe lang houdt dit natte herfstweer nog aan?

Volgens Weeronline blijft het weerbeeld er nog zeker een week zo uitzien. De komende dagen trekken er veel buien over ons land en kan er in het westen elke dag wel tientallen millimeters regen vallen.

Veel regen gevallen

Maanden en dinsdag is er in Noord-Holland lokaal 50 tot 100 mm regen gevallen. Dat is bijna net zoveel als normaal in de hele maand oktober. In het oosten is dat minder, maar ook daar zijn de dagen grijs en nat.

Juist de kustregio’s zijn zo nat doordat de zee nog relatief warm is. Uit de warme zee verdampt vocht dat weer als regen naar beneden komt. Door de zuidwesten en westenwind trekken die buien over de regio’s langs de kust en kan het daar flink harder regenen dan in de rest van het land.