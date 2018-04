Zó lang moet je per dag in de tuin doorbrengen voor een goede gezondheid

Nu het weer het toelaat brengen we graag veel tijd door in het zonnetje. In het weekend zijn we niet weg te slaan uit de tuin, maar je zou hier dagelijks wat meer tijd door moeten brengen.

De Britse televisie-tuinman David Domoney en de winkel Argos hebben samen een richtlijn bedacht voor de tijd die je per dag in de tuin zou moeten doorbrengen voor een betere fysieke en mentale gezondheid. Wanneer je 30 minuten per dag tuiniert zou dat goed zijn voor fysieke en mentale gezondheid.

Therapeutische werking

Het lijkt misschien niet veel werk die plantjes water geven en het grasmaaien, maar met het werken in de tuin verbrand je meer calorieën dan je denkt. Daarnaast geeft het ook een boost aan je mentale gezondheid. Het werken in de tuin heeft een therapeutische werking voor veel mensen. Het geeft je de tijd om na te denken en tegelijkertijd ben je ook nog lekker buiten. Klassieke win-win.

Bron: Countryliving.com. Beeld: iStock.