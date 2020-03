Zo maak jij je tuin in maart lenteproof

Geen klus zo leuk als een buitenklus. In je eigen tuin aan de slag en dan genieten van het resultaat. Alles over voorzaaien, terugsnoeien, afscheuren en opbinden. Van maart tot en met oktober. Lees wat jij kunt doen om je tuin in maart voorjaarsproof te maken.

Het feest kan beginnen

Zet een eyecatcher op het terras of de buitentafel. Denk aan bloeiende vaste planten, siergras of bodembedekkers. Eenjarigen zijn ook leuk maar wat minder duurzaam omdat je ze elk jaar moet vervangen.Vul de pot met een laag hydrokorrels zodat de grond niet snel uitdroogt. Langzaam werkende mestkorrels geven de plant voldoende voeding voor enkele weken.

Zodra de temperatuur boven de 6 graden uitkomt, begint gras te groeien en kan het worden gemaaid. De geur van gemaaid gras brengt je meteen in lentestemming. En het gazon ziet er weer strak uit.

Hang nestkastjes op. Vogels zoeken al vroeg in het voorjaar een nestelplek. De beste plekken zijn uit de volle zon, beschut tegen de wind en met de vliegopening gericht op het noordoosten.