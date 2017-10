5x zó maak je je tuin winterklaar

Je tuin winterklaar maken zorgt niet alleen voor gezelligheid buitenshuis, het is ook om andere redenen nuttig. Om volgend voorjaar weer net zo’n mooie tuin te hebben als afgelopen zomer, moet je nu in actie komen. Je tuin winterklaar maken, zorgt ervoor dat je tuin (en jijzelf!) in topconditie blijft. Aan de slag dus!

Groene planten en compost

Zet in het najaar veel wintergroene planten in je tuin. Denk bijvoorbeeld aan de buxus die het hele jaar groen blijft. Ook de kerstroos, de skimmia, de hulst, coniferen en de sierkers brengen kleur in de koude wintermaanden. De volgende tip geldt voor zowel de zomer- als de winterbloeiers: breng een laag compost aan over de vaste planten, als een soort deken tegen de kou én om ze van voedingstoffen te voorzien. Een laag van een centimeter of drie is voldoende.

Gazon maaien: stop niet te vroeg

Zolang het gras groeit, moet je blijven maaien. En met de warme najaarsperiode van de afgelopen jaren kan dat betekenen dat je zelfs begin december nog even de grasmaaier uit de schuur moet halen. Maar anders dan in de zomer moet je het niet te kort maaien: hou minimaal 4 centimeter aan. Pas als de temperatuur overdag structureel onder de zes graden blijft, groeit je gras niet meer en stop je met maaien.

Andere aandachtspunten voor je gazon

Wil je volgend voorjaar gelijk beginnen met een picobello grasmat in de tuin? Zorg dan dat je gazon in de herfst bladvrij is! Erg belangrijk. Beter een paar keer blad harken dan alles laten liggen en in één keer weghalen. Vallend blad dat blijft liggen zorgt ervoor dat de bodem (te) vochtig blijft, waardoor verrotting kan optreden. Daarnaast kan in de winter gemakkelijk mos- en algenvorming ontstaan. Om dat te voorkomen strooi je regelmatig met kalk. Ook af en toe kunstmest strooien, zorgt dat jouw gazon in topconditie blijft. Mest en kalk koop je bij je tuincentrum.

Snoeien doet bloeien

Om de vaste planten volgend voorjaar weer flink te laten bloeien, moet je ze in de herfst aanpakken. Heesters, klimrozen en coniferen zijn planten die in november flink teruggesnoeid moeten worden. Het is vooral belangrijk dat de (coniferen)hagen tijdens de herfst en de winter goed bestand zijn tegen de kou. Zorg er daarom voor dat ze aan de basis breder zijn dan aan de top. Vaste planten in je tuin kun je zowel in het voorjaar als in de herfst snoeien. Het juiste gereedschap koop je bij het tuincentrum of in een van deze webwinkels.

Bollen planten voor volgend voorjaar

Niets is leuker dan in de lente allemaal kleurige bloemen uit de grond te zien schieten. Dat begint in de herfst. Nu plant je de bollen die je tuin volgend jaar opfleuren. Denk aan tulpen, narcissen, blauwe druifjes en krokussen. De bollen planten is niet heel ingewikkeld, maar er zijn een paar dingen om op te letten. Stop ze altijd met het puntje naar boven in de grond, anders komen ze niet uit. Daarnaast moet elk soort bloembol op een andere diepte geplant worden, dit staat altijd op de verpakking. Ook bloembollen koop je in de herfst bij een tuincentrum bij jou in de buurt!

Beeld: iStock