Nu we niet meer op vakantie kunnen, moeten we dat tropische sfeertje maar zelf in huis halen. Mensen met een tuin hebben geluk, het wordt deze zomer namelijk hartstikke lekker weer. Maak je tuin nét even wat tropischer door er een prachtige palm in de planten. Want ja, ook in het Nederlandse klimaat doet een palm het hartstikke goed.

Je moet alleen even weten hoe je dit het beste aanpakt.

Exotische plant

De palm is een exotische plant en juist daardoor denken veel mensen dat deze helemaal niet kán groeien in de Nederlandse tuinen. Toch is het gewoon mogelijk. Al moet je wel even weten welke palm je het beste kunt kiezen. Er zijn nogal wat verschillende soorten en de een kan beter tegen de Nederlandse winters dan de ander. De zomers zijn voor de palm geen probleem, maar wat betreft de winters is het een ander verhaal. Ga daarom op zoek naar een winterharde palm.