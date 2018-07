Zó origineel ben je nog nooit op vakantie geweest

Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er een vakantieverblijf van maken. Wil je niet alleen lekker luxe maar ook avontuurlijk kamperen? Kies dan eens voor een boomhut, lodge, yurt, tipi of dome. Een wát? Lees snel verder.

De dome: het kamperen van de toekomst

Dit futuristische verblijf geeft een heel nieuwe dimensie aan het begrip ‘kamperen’. De dome is een opvallende, kubistische verschijning en past tegelijk toch heel harmonieus in de omgeving. Door de vele transparante panelen ben je echt één met de natuur. Je slaapt op comfortabele bedden onder een transparant dak (tel de sterren vanaf je matras!) en natuurlijk kook je in je eigen keuken met complete inventaris, kunnen jullie lekker loungen in het gezellige woongedeelte en luieren op het zonnige terras.

De yurt: traditioneel en ruim

Van modern naar traditioneel. De yurt is een klassieke Mongoolse nomadentent, met de meest indrukwekkende houten frames en tentzeil van vilt en canvas. De yurts die je op campings vindt, zijn groots opgezet, voorzien van een houten vloer, meubilair en zelfs een eigen keuken. Ze staan vaak op afgelegen plekken midden in de ongerepte omgeving, aan de uiterste randen van de camping voor een maximale natuurervaring. De tenten zijn overal in Europa te boeken en via Startpagina vind je de beste glamping-aanbieders.

De tipi: waan je in het wilde westen

Een iets bekendere nomadentent dan de yurt is de tipi, het traditionele woonverblijf van rondtrekkende Indianen in Noord-Amerika. Een glamping-tipi heeft van binnen uiteraard wel veel meer luxe dan in de tijd van Pocahontas. Ze zijn sfeervol ingericht met comfortabele, afgescheiden slaapplekken en de meeste tipis beschikken ook over een eigen keukentje. ‘s Avonds bij het kampvuur voor de tent waan je je helemaal in het Wilde Westen.

De boomhut: hoog en droog

Veel avontuurlijker wordt het niet. Een paar dingen weet je zeker als je vakantie viert in een boomhut: je hebt het beste uitzicht van de camping, je voelt het kind in jezelf weer helemaal opspelen en je hebt het beste verhaal bij je vriendinnen. “Wát gaan jullie doen op vakantie?” Verbazing gegarandeerd! Boomhutten worden steeds populairder. Je vindt ze dan ook van Zweden tot Zuid-Spanje en in alle soorten en maten. Via Startpagina.nl ontdek je de leukste plekken.

De woonboot: ultieme vrijheid

Overnacht in een knus woonbootje voor twee personen of verblijf met de kinderen op een grote ark die van alle moderne gemakken voorzien is. Je kunt het zo luxe maken of simpel houden als je zelf wilt. Veel woonboten hebben een eigen terras waar je een prachtig uitzicht hebt over het water. Laat je in slaap wiegen door de kabbelende golfjes en ontwaak met de zon die door de patrijspoorten gluurt. Het gevoel van ultieme vrijheid door het weidse uitzicht, de rust en de stilte… vakantie op een woonboot moet zeker eens in je leven hebben meegemaakt.

Zin in een unieke en avontuurlijke kampeerervaring deze zomer? Laat je inspireren via Startpagina.nl.