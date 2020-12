Zo ruikt je huis de hele decembermaand naar kerst

Het zijn gekke tijden. Geen grote kerstfeesten, niet kerstshoppen in de stad en geen gezellige borrels buiten de deur. Het belang van een gezellig thuis is dus extra groot. Met deze tips voor zalige kerstgeuren ruikt je huis de hele decembermaand naar kerst.

Want een lekkere geur in huis, maakt het direct een stuk knusser.

Denk aan kerst, en de kans is groot dat je de dennengeur van de kerstboom al ruikt. Maar ook aan de heerlijke geur van verwarmende kaneel, die onder andere in typische kerstgerechten als kerstbrood, kaneelbroodjes en glühwein zit. Deze geur kun je gewoon de hele maand in huis halen door potpourri in die geuren neer te zetten. En die kun je heel gemakkelijk zelf maken!

Kruidige geurkaarsen

Geen zin om de handen uit de mouwen te steken? Dan doet een simpele geurkaars natuurlijk ook wonderen. Kies dan wel voor een kruidige geur, zoals vanille, sinaasappel, gember of kaneel. Er zijn zelfs echte ‘kerst geurkaarsen’ te koop, waarmee je alle lekkere geuren in een keer in huis haalt.

Aromatische aanmaakblokjes

Nog leuker zijn aromatische aanmaakblokjes waarmee je de houtkachel aan kunt maken. Normaliter zijn deze geurloos, maar je kunt ze zelf heel gemakkelijk maken mét een lekkere kruidige kerstgeur. En dat doe je dus gewoon met een oude eierdoos, zoals je in onderstaande DIY kunt zien.

Dennengroen

Natuurlijk, een neppe kerstboom heeft veel voordelen: geen dennennaalden die uitvallen en geen gesleep met de boom over straat wanneer de kerstdagen voorbij zijn. Maar om je huis lekker te laten ruiken, kun je toch het best een echte boom nemen. Is dat echt niet jouw ding? Hang dan een leuke kerstkrans met dennengroen op, en zet gezellige en lekker geurende kerststukjes neer. Nog leuk om zelf te maken ook.

Bakken maar

Tot slot: het is een open deur, maar met de tweede lockdown in het verschiet is bezigheidstherapie in de vorm van bakken nooit mis. Wil je eens wat anders dan dat populaire bananenbrood bakken? Waag je dan eens aan een eigengemaakte kerststol! Dan ruikt je huis gegarandeerd héérlijk.

Wil je een kersttulband bakken maar heb je geen goede bakvorm in huis? Zó lukt -ie alsnog!

