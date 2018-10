Onverwacht bezoek op de stoep? Zo ruim je snel je huis op

Je kent het vast wel: laat je een keer de afwas staan en ligt je bank vol met kranten en oude sokken, staat er ineens onaangekondigd bezoek op de stoep. Die troep is een beetje beschamend, dus snel opruimen! Maar waar moet je beginnen?

Je hele huis spic en span gaat niet lukken binnen een paar minuten. Maar toch kun je binnen 8 minuten best wat dingen doen om zonder schaamte je bezoek te ontvangen.

Hoe pak je het aan?



Geur

Steek een geurkaars aan of spray wat interieurparfum door de kamer (vergeet zeker ook de badkamer niet), zo ruikt het lekker fris waardoor je bezoek zich meteen een stuk meer welkom voelt.

Keuken

Heb je een keuken die in het zicht zit van je bezoek? Zorg dan dat je aanrechtblad leeg is. Een lege keuken oogt schoner dan een rommelige keuken. Tijd over? Neem de boel dan nog even af met een schoonmaakdoekje.

Losse rommel

De allersnelste opruimtip: pak een wasmand/doos en verzamel alle losliggende rommel uit de kamer die je snel wilt opruimen. De kamer oogt meteen netjes en je bezoek zal nooit weten dat deze rommelmand de komende uren op je slaapkamer staat.

Eettafel

De meeste mensen verzamelen een hoop rommel op hun eettafel: belangrijke papieren, sleutels of schone was die nog naar de kast vervoerd moet worden. Zelf heb je er weinig last van omdat je meestal voor de tv eet, maar voor je bezoek is het wel zo gezellig als ze hun maaltijd aan een tafel kunnen nuttigen. Gebruik de vorige tip om al je spullen tijdelijk een plaatsje te geven. Als het bezoek weg is kun je alle spullen op de daarvoor bestemde plekken terugleggen.

Toilet en badkamer

Niks is vervelender dan een smoezelig toilet. Neem je badkamer en/of wc dus snel even af met een doek. Schrob de wc-pot en neem het badkamerkraantje af met een schoonmaakdoekje. Zo ruikt het niet alleen fris maar ziet het er ook direct schoner uit.

Vloer en stof

Nu ben je bijna klaar. Voor de finishing touch neem je snel alles af met een stofdoekje. Vergeet de vensterbanken niet. Het gevallen stof verwijder je van de vloer met een vloerwisser of een bezem.

Voilà, in een moordend tempo heb je je huis klaargemaakt voor onverwacht bezoek. Dit soort situaties in de toekomst voorkomen? Bekijk dan de gewoontes van mensen die nooit hun huis hoeven opruimen.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Dingenvoorvrouwen.nl. Beeld: iStock