Zó vaak zou je je telefoon eigenlijk moeten uitzetten

Heeft je telefoon nog maar 1% batterij? Geen paniek en laat ’m maar lekker uitvallen. Dat blijkt namelijk best goed te zijn voor je telefoon.

Niet omdat je batterijen hier ‘lam’ van kunnen worden (dat blijkt inmiddels wat achterhaald te zijn), maar om mogelijke storingen te voorkomen, het geheugen te behouden en het leven van de batterij te verlengen.

Apps blijven actief

Wanneer je een app sluit, blijft deze eigenlijk in een soort semi-actieve stand op de achtergrond draaien. Daarmee blijft-ie dus ook continu geheugen en internet gebruiken, je batterij opmaken en misschien ook wel je locatie bijhouden. Als je je telefoon uitzet, sluit je de apps pas écht.

Crashproof

Maar ook: alles wat je doet in je telefoon wordt als het ware ‘opgeschreven’ in de code van je telefoon. Een app is dus nooit helemaal van je telefoon verwijderd, omdat de code nog ergens in je telefoon staat. Door ’m uit te zetten, wordt de code opgeschoond en dat betekent meer ruimte in je telefoon. Doe je dit niet vaak genoeg, dan kan je telefoon zelfs crashen.

Iedere week

En dan nu de hamvraag: hóe vaak moet je telefoon dan uit? Experts menen minimaal 1 keer per week. Makkie, toch? En je voorkomt er een boel problemen mee.

Hoe download je een app op je telefoon? Libelle’s techvlogger Nina legt het uit:

Bron: Margriet. Beeld: iStock