Zó vaak zou je je molton moeten wassen

Niets zo lekker als op een koude dag in je schone bed kruipen. Frisse lakens, die frisse geur: heerlijk. Maar wat veel mensen vergeten bij het verschonen van hun bed is het molton.

Je weet wel, die wat dikkere beschermlaag die je onder je hoeslaken hebt. Vaak wassen mensen alleen het hoeslaken omdat ze hier natuurlijk op liggen. Maar je zweet ’s nachts, en dat trekt ook in het molton.

Vergeet die daarom niet in de wasmachine te mikken: zeker eens per twee weken. Hoe je het het beste kunt doen? Was ‘m zeker op 60 graden – dan gaan alle bacteriën dood. Laad je wasmachine niet te vol; het beste is om je molton en je laken apart van elkaar te wassen. Je kunt ’t daarna gewoon in de droger gooien. Belangrijk is om het niet te lang in de wasmachine te laten zitten, dan gaat het alsnog muf ruiken. Zonde!

Doe je een molton in de droger, dan wordt ‘ie waarschijnlijk extra wollig. Maar dat ligt alleen maar lekkerder, dus maak je daar niet druk om. Het woord ‘molton’ is overigens afgeleid van het Latijnse woord mollis, dat zacht betekent. Je hoeslaken was je het liefst elke week – maar vergeet dus zijn grote vriend niet om de week mee te nemen in het wasprogramma. Wel zo hygiënisch, nietwaar?

Bron: Roomed. Beeld: iStock