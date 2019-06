Zo verbruik je minder plastic en bespaar je nog geld ook: 11 tips

Wist je dat we in Nederland ongeveer 487 kilo afval per persoon weggooien per jaar? Waaronder veel plastic. Ongeveer de helft van het plastic dat we dagelijks gebruiken gooien we binnen 20 minuten weg.

Plastic is heel moeilijk om op te ruimen omdat het niet vergaat. Daarnaast komen bij het maken van plastic schadelijke stoffen vrij -zoals CO2- wat slecht is voor de gezondheid.

Advertentie

Wij kunnen de aarde wel een handje helpen. Als je zelf minder plastic gebruikt, ben je ook nog eens goedkoper uit. Deze tips zijn niet alleen lief voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Waterflesje

Vervang een plastic waterflesje door een dopper of een bidon. Die kun je elke dag hergebruiken en schoonmaken in de vaatwasser. Hoef je ook niet steeds een waterflesje te kopen. Boodschappentas

Neem een boodschappentas mee als je boodschappen doet. Zo hoef je niet steeds een plastic tasje te kopen bij de kassa. Zonde van het geld! Leg hem na afloop altijd in je fietstas of je auto, zodat je altijd een tasje bij de hand hebt. Groente en fruit

Laat die plastic zakjes voor groente en fruit in de supermarkt hangen en neem zelf een katoenen zakje mee. Of doe het groente en fruit in een kartonnen doos uit de supermarkt. Menstrueren

Een vrouw gebruikt in haar leven gemiddeld 10.000 tampons. Al dat afval is niet goed voor het milieu en kost bovendien een klein godsvermogen. Een goed alternatief: een menstruatiecup of wasbaar maandverband. Met een menstruatiecup doe je een paar jaar, wat dus veel beter is voor het milieu (en je heel veel euro’s scheelt). Tandenborstel

Gemiddeld gebruiken we rond de 300 plastic tandenborstels in ons leven. In Nederland leven ruim 17 miljoen mensen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om uit te vogelen hoe veel er dan wel niet wordt weggegooid. Maar we hebben gelukkig een alternatief. Je kunt je plastic tandenborstel vervangen door een tandenborstel van bamboe. De bamboe tandenborstel is milieuvriendelijk, betaalbaar en ziet er ook nog eens leuk uit op het badkamerplankje. Rietjes

Zo’n rietje in je glas staat vrolijk, maar heb je natuurlijk niet echt nodig. Als je toch graag een rietje wilt, vervang ze dan door een milieuvriendelijke variant van ijzer, papier of bamboe. Boterhamzakken

Je kent het wel, die boterhamzakjes waar je je brood in doet voor de lunch. Maar zodra we dat broodje ophebben, gooien we het zakje weer weg. Erg zonde. Wat je zou kunnen doen, is de plastic zakjes vervangen door broodtrommels of papieren zakjes. Ook bestaan er speciale boterhamzakjes die je kunt wassen. Koffiebeker

Koffiebekers worden meteen na gebruik weggegooid en zijn moeilijk te recyclen. Neem je eigen herbruikbare koffiebeker mee naar een café of terras. Het scheelt veel plastic en vaak krijg je nog korting op je koffie ook. Win-win situatie dus! Koekjes en brood bakken

Brood en koek zitten in de winkel vaak verpakt in plastic. Door zelf koekjes of brood te bakken verbruik je minder plastic. Het is lekker, goedkoper en levert je een leuke middag op. Bak het samen met een vriendin, je kinderen of neem even lekker de tijd voor jezelf. Frisdrank

Het milieuvriendelijkste drankje is natuurlijk kraanwater of thee, maar soms heb je ook eens zin in een lekker sapje of frisdrank. Je kunt de grote plastic flessen altijd weer inleveren bij je supermarkt voor statiegeld. En de kleinere flesjes kun je hergebruiken. Wegwerpborden

Die makkelijke wegwerpborden en bestek tijdens een feestje of een picknick kun je vervangen door je eigen borden en bestek. Als je niet wilt dat deze stuk vallen, kun je ook plastic borden gebruiken die herbruikbaar zijn. Afval scheiden

Door het scheiden van je afval houden we de wereld schoner en kan er meer gerecycled worden. Deze tip bespaart niet persé geld maar is wel heel belangrijk. Gooi plastic, papier en groente/fruit allemaal in een aparte prullenbak dan de ‘normale’ prullenbak. Zij blij, wij blij.

Shop hier onze favoriete plastic vervangers:

Bron: Maatschapwij, Plukdedag. Beeld: iStock