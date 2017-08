Zó vies blijkt je telefoon volgens onderzoek echt te zijn

We gebruiken onze telefoon overal, de hele dag door: van op de ontbijttafel tot in de trein en zelfs op de wc. En daardoor is je telefoon echt nog veel viezer dan je denkt.

Het zijn je handen die de grootste boosdoener zijn. We checken onze telefoons gemiddeld 47 keer per dag en daardoor zijn er natuurlijk veel momenten waarop de bacteriën zich kunnen verspreiden. En dan hebben we het nog niet eens over toiletbezoekjes en je smartphone weer gebruiken zonder je handen te wassen.

Ziek worden

Onderzoekers van een Amerikaanse universiteit onderzochten hoeveel bacteriën er echt op je smartphone zitten. Volgens deze studie zitten er gemiddeld 17.000 bacteriën op een telefoon. Ander onderzoek spreekt zelfs van meer bacteriën op een telefoon dan op een toiletbril. Toch hoef je je geen zorgen te maken, want de bacteriën van je huid zijn niet de bacteriën waar je ziek van kunt worden.

Toilet

Toch kun je je smartphone beter niet op het toilet gebruiken. Wanneer de wc doorspoelt, kunnen er ook bacteriën op andere plekken terecht komen, inclusief je telefoon. En daar ga jij dan weer lekker op zitten te swipen. Heel belangrijk: blijf je handen vaak wassen. Dat is het beste.

Bron: Realsimple.com. Beeld: iStock.