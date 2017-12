Iek! Zó vies zijn theezakjes op werk

Na het lezen van dit artikel denk je misschien wel 3 keer na voordat je weer een kopje thee neemt op je werk…

Uit onderzoek van het Britse bedrijf Initial Washroom Hygiëne blijkt namelijk dat op theezakjes in een gemeenschappelijk keukentje op kantoor bijna 4000 bacteriën zitten. Ter vergelijking: dat zijn er véél meer dan op een toiletbril, waar zo’n 220 bacteriën opzitten.

Losse zakjes

Het gaat dan wel om theezakjes die los in een theedoos zitten, zonder verpakking. Zo gek is het eigenlijk niet dat daar veel bacteriën op terecht komen: zo’n theedoos wordt de hele dag door aangeraakt door tientallen verschillende handen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke keukens sowieso een bron van bacteriën. Werknemers zetten er hun vuile bord of mok neer en vergeten die vervolgens naar de kantine te brengen, waardoor de vieze vaat er wekenlang staat te schimmelen. Ook blijven er vaak kruimels en gemorste koffie- en melkvlekken op het aanrecht achter.

Waterkoker

Niet alleen de theezakjes zijn een broedplaats van bacteriën, ook de waterkoker in het keukentje zit er vol mee: zo’n 2500 bacteriën alleen al op het handvat. Iets vaker de keuken schoonmaken kan dus zeker geen kwaad!

Bron: Grazia. Beeld: Istock