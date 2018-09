Na weken van wachten, dubbele shows en duimen staat Glennis Grace in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 september in de finale van ‘America’s Got Talent’. Wij doken in de online mogelijkheden zodat je precies weet hoe je live kunt meegenieten.

Ein-de-lijk! Glennis Grace mag Amerika er nog één keer van overtuigen waarom ze AGT moet winnen. In de grote finale zingt ze een nummer en de dag erna, in de uitslagshow, doet ze een duet. Eerder schoot de hype al door het plafond met covers Run To You , Nothing Compares 2 U en Never Enough . Ook de halve finale, met This Woman’s Work , was weer een vocaal pareltje.

Nachtbrakers

Voor alle nachtbrakers en opblijvers die de grote finale live willen meemaken, is er goed én slecht nieuws. Ten eerste: die officiele NBC-livestream ? Forget it. Door een zogeheten geo-block kun je die buiten de VS niet bekijken. Je kunt nog een poging wagen via een proxy-server (zodat je net doet alsof je in de VS bent) maar meestal lukt dat niet.

Livestream

Welnu: we hebben een livestream voor je gevonden! Via deze website kun je de grote finale vanaf 02:00 uur in de nacht live meemaken. De dag erna, in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 september, schakel je opnieuw om 02:00 in voor de uitslag (plus dat Glennis-duet). En we gaan er gewoon vanuit dat Glennis dan nog steeds in de race zit! In de ‘eerste’ finale vliegen er namelijk al vijf talents uit. Wij duimen alvast voor Glennis.

Bron: Superguide. Beeld: ANP.